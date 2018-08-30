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Ордец: Думаю, в середине сентября буду заниматься в общей группе

29 августа 22:53 9 Читати українською
Ордец: Думаю, в середине сентября буду заниматься в общей группе
Иван Ордец (впереди) / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Иван Ордец рассказал как проходит его восстановление.

"Чувствую себя прекрасно. Вчера сделали МРТ, и снимок показал, что восстановление продолжается отлично. Думаю, в середине сентября заниматься вместе со всеми.

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Сейчас работаю в зале, ежедневно делаю упражнения с акцентом на верх тела, закачивают мышцы ног, а также выполняю определенные восстановительные процедуры.

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Следует быть в тонусе, чтобы легче войти в общую группу. Уже очень соскучился за тренировками с мячом", – цитирует Ордеца официальный сайт Шахтера.

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