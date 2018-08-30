Ордец: Думаю, в середине сентября буду заниматься в общей группе

Лига чемпионов — 00:02 129
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Лига чемпионов: определились все участники группового этапа сезона 2018/19
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Мариано официально вернулся в РеалИспания — 29 авг 233
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Роналду отказался от вызова в сборную ПортугалииИталия — 29 авг 406
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Шахтер в группе смерти Лиги чемпионов – вполне реальный вариант: особенности корзин для жеребьевкиЛига чемпионов — 29 авг 11216
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"Решение по Супряге принимал не Хацкевич", или "Как гарантировать себе 42 млн евро": реакция соцсетей на Динамо – АяксЛига чемпионов — 29 авг 1324
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