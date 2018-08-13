Орбу: Шахтер недооценил Ворсклу

Бывший игрок Шахтера Геннадий Орбу прокомментировал победу "горняков" в матче с Ворсклой (4:1).

"Конечно, первый тайм с Ворсклой Шахтер сыграл крайне неудачно. При счете 0:1 у полтавчан был еще один голевой момент, но гости его не реализовали. Если бы счет стал 0:2, "горнякам" было бы сложнее спасти игру.

Шахтер – Ворскла –​​​​​​​ 4:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

Но после перерыва Шахтер включился и мы уже увидели скорости и голевые моменты от Шахтера. Почему не вышел первый тайм у дончан? Наверное, "горняки" не совсем правильно настроились на Ворсклу. Поэтому первый тайм не вышел и пришлось в перерыве в раздевалке пересмотреть отношение к матчу", – рассказал Орбу в комментарии Команда1.

Отметим, Шахтер после первого тайма проигрывал Ворскле со счетом 0:1.

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