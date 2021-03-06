Орбу призвал не "хоронить" Шахтер после двух поражений подряд
Бывший игрок Шахтера Геннадий Орбу заявил, что донецкий клуб сможет скоро оправиться от непродолжительной негативной серии.
"Не стоит утверждать после двух поражений, что у "горняков" кризис. Команда встречалась с сильным соперником – с Зарей, а в Кубке (с Агробизнесом 0:1 – прим.) была ротация состава. Выносить какие-то приговоры по игре Шахтера сейчас не стоит.
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Команда и футболисты должны правильно отреагировать на два поражения, будут сделаны правильные выводы, в игре с Олимпиком "горняки" исправятся. Олимпик – крепкий орешек, будет играть на контратаках. Но все равно Шахтер является безоговорочным фаворитом. До конца чемпионата осталось 10 туров, поэтому отступать дончанам уже некуда", – цитирует Орбу Команда 1.
К слову, сегодня, 6 марта, подопечные Луиша Каштру сыграют с Олимпиком. Это будет генеральная репетиция перед первым поединком с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы.
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