"Не стоит утверждать после двух поражений, что у "горняков" кризис. Команда встречалась с сильным соперником – с Зарей, а в Кубке (с Агробизнесом 0:1 – прим.) была ротация состава. Выносить какие-то приговоры по игре Шахтера сейчас не стоит.

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Команда и футболисты должны правильно отреагировать на два поражения, будут сделаны правильные выводы, в игре с Олимпиком "горняки" исправятся. Олимпик – крепкий орешек, будет играть на контратаках. Но все равно Шахтер является безоговорочным фаворитом. До конца чемпионата осталось 10 туров, поэтому отступать дончанам уже некуда", – цитирует Орбу Команда 1.

К слову, сегодня, 6 марта, подопечные Луиша Каштру сыграют с Олимпиком. Это будет генеральная репетиция перед первым поединком с Ромой в 1/8 финала Лиги Европы.

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