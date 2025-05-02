Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим пообщался с журналистами после победы над Атлетиком (3:0) в полуфинале Лиги Европы.

"Результат очень хороший, но надо понимать: сначала у нас были очень большие проблемы. Гол и красная карточка изменили ход игры, но это хорошо, что нам немного повезло.

Дубль Фернандеша и удаление Вивиана в видеообзоре матча Атлетик – Манчестер Юнайтед – 0:3

Мы не рассыпались до этого, а соответствующая ситуация способна все изменить. У нас были шансы забить еще один мяч. Еще не все кончено, подобное может случиться и на Олд Траффорд, надо быть готовыми.

В начале игры чувствовалось, что даже такие опытные игроки, как Угарте, Патрик Доргу, немного нервничали. Все-таки это полуфинал. Здорово, когда у тебя есть такие футболисты, как Каземиро, Харри Магуайр и Бруну Фернандеш", – цитирует Аморима Sky Sports.

Напомним, что Манчестер Юнайтед победил Атлетик на выезде со счетом 3:0. Ответный матч состоится 8 мая.

Манчестер Юнайтед со скандалом разгромил Атлетик в полуфинале ЛЕ, Тоттенхэм победил Буде-Глимт