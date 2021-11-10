Во время футбольной трансляции мы видим хорошую картинку противостояния команд, слышим, как фанаты поддерживают свои команды, а наше внимание то и дело фокусируется на аккуратном брендировании щитов у поля. Но собственно матч – это только верхушка айсберга происходящего на стадионе в день игры, подготовка к которой – сложный процесс большого механизма.

"Днепр-Арена", безусловно, является одним из лучших стадионов Украины. Рассчитанные свыше 30 тысяч зрителей трибуны расположены близко к полю, что создает для игроков невероятную атмосферу. Кроме того, арена неподалеку от вокзала и центра города, поэтому проблемы с логистикой не возникают ни для местных, ни для болельщиков гостей.

Конечно, COVID-19 и красная карантинная зона вносят свой "вклад" в посещение футбольных матчей. Но на подготовку поединка это не влияет – все должно быть на самом высоком уровне при любых обстоятельствах.

Понедельник, 1 ноября, 10 утра. В зале для пресс-конференции стадиона "Днепр-Арена" начинается предматчевое совещание с участием делегации УАФ и представителей команд СК Днепр-1 и Мынай. Поединок 13-го тура УПЛ между этими командами начнется в 17:00, но подготовка к нему начинается заранее.

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Сначала команды договариваются о том, в какой форме выйдут на поле. Представители команд приносят комплекты вратарей и полевых игроков – никаких цветовых сходств, чтобы не дезориентировать как зрителей, так и самих футболистов, ведь в динамике игры рассматривать форму не получится.

Далее обсуждается ожидаемое количество фанатов – домашних и гостевых. Кроме того, из-за пандемии вводится особый протокол: на трибуны стадиона "Днепр-Арена" могут попасть только те, кто предъявит COVID-сертификат или результаты ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которые сделаны не более чем за 72 часа до матча. Все разбирается до мельчайших деталей – неожиданные "сюрпризы" здесь не нужны.

Пока проходит обсуждение организационных моментов, работники службы агрономов начинают работу над полем. Перекатка поля с подстриганием газона, разметка, натяжение сеток, установка угловых флажков – работы здесь достаточно.

У нас газон высотой 2,3 – 2,4 сантиметра, это практически норма матчей Лиги чемпионов. Сейчас морозов нет, поэтому включать подогрев нет нужды. Следим за фитосостоянием газона, чтобы не было болезней, можем применять лампы для фотосинтеза газона – это поможет траве лучше расти. Проводятся все возможные мероприятия, чтобы футболисты могли показать свою лучшую игру, а болельщики и зрители насладились быстрой игрой и красивой картинкой, – рассказал главный агроном Дмитрий Зиновьев.

Разметку выполняют обычной белой эмульсионной краской для внутренних работ, в которую добавляют мел. Это прекрасный бюджетный вариант, который лучше зарекомендовал себя и стал распространенной практикой на всех стадионах.

К этому времени территория и помещение стадиона уже готовы принимать гостей, подводятся только последние штрихи. В течение недели для подготовки стадиона работала большая команда.

Обычно на смене работает 25 – 30 человек. Это сантехники, электрики, уборщицы, дворники, охрана. Все службы постоянно работают над функциональным и эстетическим состоянием стадиона. Кроме того, в день игры привлекаются ИТ-специалисты, звукорежиссер и стюарды. Благодаря опыту и детальной отработке всех процессов, этот большой механизм работает слаженно и без перебоев, – поделился Александр Кудин, главный инженер "Днепр-Арены".

Два с половиной часа до матча – на стадион прибывают стюарды. Это сотрудники стадиона, обеспечивающие безопасность до, во время и после футбольного матча. Они проверяют билеты на входе, контролируют посадку по секторам, следят за тем, чтобы никто не распивал алкогольные напитки и не мешал другим наслаждаться футбольным матчем.

Количество стюардов, привлеченных на матч, регулируется Регламентом – должен быть 1 стюард на 100 зрителей. "Днепр-Арена" на каждую игру привлекает не менее 50 стюардов. Этого требуют размеры стадиона и количество зон ответственности.

Безопасность – это не та вещь, которой можно пренебрегать, поэтому большое внимание уделяется не только количеству стюардов, но и их подготовке.

В идеале набираем стюардов через тех, кто у нас уже работает или работал. Стюарду должно быть от 18 лет, пунктуальность, стрессоустойчивость, спортивная подготовка – таковы его общие черты. Мы проводим кастинг, оцениваем, сможет ли человек справиться с проблемной ситуацией, которая возникнет на трибунах или на территории стадиона. Затем проводим специальное обучение и отрабатываем действия в случае возникновения ненужных ситуаций. Неожиданностей нет – все предусмотрено и проработано, – подчеркнул руководитель службы стюардов Евгений Колесниченко.

Полтора часа до матча – на стадион прибывают команды. Футболистам нужно оценить состояние газона и подготовить бутсы, а также размяться и подготовиться к игре.

Механизм четко отработан – автобус подъезжает к самому входу в помещение "Днепр-Арены", а служба безопасности делает невозможным контакт с футболистами до матча, ведь ничто не должно отвлекать их от настроя на игру.

Свет на стадионе включается, табло загорается, брендирование щитов у поля завершено. Специалисты тестируют 3D-баннеры рядом с воротами – все готово к тому, чтобы принять гостей футбольного матча.

Час до матча – ворота стадиона открываются для болельщиков. Стюарды проверяют билеты. После этого болельщики проходят в полицию – правоохранители осуществляют поверхностное освидетельствование и контролируют, чтобы никто не пронес на стадион запрещенных предметов.

Процесс отлажен эффективно – никаких очередей и задержек не происходит.

На этот сезон продано 400 абонементов. Обычно на матчи СК Днепр-1 приходят 3 – 3,5 тысячи зрителей. Сейчас из-за карантинных ограничений ожидаем в районе 1,5 тысячи. Мы делаем все, чтобы опыт пребывания на стадионе был ярким. В частности, рядом с 17 сектором Parimatch организовал классную entertainment-площадку, которая сразу завоевала популярность среди зрителей. Остается верить, что вскоре все пройдет и снова как можно больше людей смогут наслаждаться футболом, – рассказал замдиректора "Днепр-Арены" Юрий Продан.

Трансляторы матча завершили приготовления – все камеры на месте, режиссеры эфира следят за десятками изображений.

Болельщики на трибунах, команды завершили разминку. Агрономы быстро "латают" поле после упражнений игроков, также перед самым матчем включается полив.

Пока команды не вышли из-под трибун, подающие мячи дети развлекаются на поле. Возможно, совсем скоро кто-то будет радовать своей игрой полные трибуны "Днепр-Арены".

Выход команд, гимн Украины, свисток арбитра – шоу началось.

Хозяева радуют своих болельщиков не только яркой игрой, но и результатом – СК Днепр-1 уверенно обыгрывает Мынай 4:0. Никаких проблем по ходу матча не возникает – публика в Днепре активна только для поддержки своей команды.

Финальный свисток арбитра сообщает о завершении игры. Довольные зрители устремляются к выходу, но работа на стадионе не завершена.

Свет над полем будет гореть еще два часа, хоть и не в полном объеме. Работники службы уборщиков осматривают и запирают туалеты – все клининговые работы и устранение проблем начнутся на следующее утро. Служба агрономов уже начинает восстанавливать футбольное поле, чтобы как можно скорее вернуть его в идеальное состояние.

В зале для пресс-конференций тренеры поделятся своими впечатлениями от матча, а футболисты дадут комментарии для прессы. Активная жизнь в подтрибунном помещении длится еще час после окончания матча.

Вот таким был футбольный день на "Днепр-Арене". Слаженная работа профессионалов обеспечила яркий опыт зрителям на трибунах, своей энергией и поддержкой зарядивших любимую команду на феерическую победу над соперником.

Жизнь – это эмоции, поэтому приходите на стадионы, болейте за любимые команды и наслаждайтесь неповторимой футбольной атмосферой.

Все фото: Игорь Хомич, специально для Футбол 24 при поддержке Parimatch