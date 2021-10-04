"Динамо выходило на матч с Шахтером, как на обычный матч чемпионата. Борьба в первенстве страны продлится до мая месяца, и это была одна из многих игр. Да, это принципиальный соперник, и после двух болезненных поражений (Шахтеру в Суперкубке и Баварии в Лиге чемпионов) мы не имели права проиграть. Играли только на победу, не все удавалось, но выполняли установку тренера и чувствуем, что можем лучше. Нужно только больше уверенности. Если в прошлом году мы хотели достичь своей цели, то сейчас нужно эти цели удержать. А это труднее.

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У нас осталось преимущество в три очка, но и большая интрига остается. Если бы мы выиграли, то была бы разница в шесть очков, и многие говорили бы, что чемпионат можно завершать. Впереди у нас много матчей, и на каждый мы выходим с целью победить.

Ключевая фраза, которую Мистер пытался нам донести в раздевалке? Он отметил, что нужно сыграть правильно, и чтобы наши мысли были только о том, чтобы действовать так, как он нам говорит. Я неоднократно уже говорил, что если мы выполняем установки, то нам все удается и мы точно не проиграем. Такой опыт, который имеет Мистер, а это 50 лет в футболе, позволяет ему почти не ошибаться в своих ожиданиях и прогнозах.

Мы разобрали ошибки, которые допустили в Суперкубке и играли надежнее, чем в прошлый раз. Если будем делать хотя бы на 50 процентов меньше ошибок, то у нас изменится игра еще в лучшую сторону", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, безголевая ничья позволила Динамо сохранить отрыв от Шахтера в 3 очка.

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