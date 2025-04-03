Бельгийский вратарь уже пропустил три матча – один за сборную и два за клуб. Как информирует Relevo, на клубной базе в Вальдебебасе оптимизм по поводу возвращения Куртуа в ворота витает в воздухе.

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Проблема возникла из-за того, что колено Куртуа не восстановилось полностью после травмы мениска. По данным различных источников, вратарь привык играть с некоторым дискомфортом, который периодически усиливается. Он осознал эту новую реальность и научился быть ответственным, отдыхая тогда, когда его тело этого просит.

В данном случае из колена вытекла жидкость из-за разрыва кисты. Воспаление достигло икроножной мышцы, вызывая более сильную боль, чем обычно. Под наблюдением врачей и физиотерапевтов клуба Тибо проходит курс лечения, который, как он надеется, позволит ему восстановиться к игре с Арсеналом.

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