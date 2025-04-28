По итогам 34 тура Серии А Наполи обогнал Интер и вышел на первое место в турнирной таблице.

Аналитическая платформа Opta прогнозирует, что Наполи станет чемпионом Италии в сезоне 2024/25. Команда Антонио Конте сумела воспользоваться поражением Интера в матче с Ромой (0:1) и вышла на "чистое" первое место в турнирной таблице. Теперь, за четыре тура до завершения первенства, "адзурри" опережают Интер на три очка.

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По данным Opta, вероятность чемпионства Наполи сейчас составляет 81,3%. Шансы Интера на выигрыш Скудетто оцениваются лишь в 18,7%, хотя еще перед 34-м туром суперкомпьютер отдавал предпочтение именно миланской команде (55,8%).

Наполи осталось сыграть с Лечче, Дженоа, Пармой и Кальяри, а Интеру придется встретиться с Вероной, Торино, Лацио и Комо.