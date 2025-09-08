Квалификация ЧМ-2026 Африка, 8-й тур

Экваториальная Гвинея – Тунис – 0:1

Гол: Бен Ромдхане, 90+4

Определился первый участник ЧМ-2026 от Африки – эта сборная стала главной сенсацией прошлого розыгрыша

Тунис – вторая команда после Марокко, которая добыла путевку на ЧМ-2026 от Африки. В восьмом туре "карфагенские орлы" сумели одержать победу над Экваториальной Гвинеей уже в компенсированное время. Соперник провалился в обороне, что позволило Тунису провести атаку и оформить гол.

"Карфагенские орлы" набрали таким образом 22 балла, оторвавшись от Намибии на 10 баллов за два тура до конца отбора. Стоит заметить, что Тунис в седьмой раз будет участвовать в чемпионате мира, квалифицировавшись третий раз подряд на турнир.