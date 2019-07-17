Определился транслятор первых квалификационных матчей Динамо в Лиге чемпионов

Известный журналист Игорь Цыганык рассказал, кто будет транслировать матчи Динамо в квалификации Лиги чемпионов.

"Телеканал 2 + 2 планирует трансляцию матчей квалификации Лиги Европы Зари и матчей первой квалификации Лиги чемпионов Динамо.

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Если киевляне пройдут в раунд плей-офф, то там права принадлежат уже УЕФА, и показывать матчи будут официальные трансляторы. На данном этапе права принадлежат клубам, а Динамо сотрудничает с телеканалом 2+2 ", – рассказал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, киевское Динамо начнет свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда. Жеребьевка состоится 22 июля.

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