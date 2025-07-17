Санта-Колома победила боснийский Борац по сумме матчей (4:3) и стала соперником Полесья во втором раунде квалификации в ЛК. Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига конференций, 1-й квалификационный раунд (второй матч)

Санта-Колома – Борац – 0:2 (первый матч 4:1)

Голы: Эррера, 71, Перич, 88

Удаления: У. Силва, 69

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Борац не сумел сотворить чудо в ответном матче квалификации ЛК после разгромного поражения дома против Санты-Коломы из Андорры.

Несмотря на стартовое давление боснийцы не смогли конвертировать свое преимущество в забитые голы. К голу в первом тайме ближе всего был Кулашин, который отметился единственным мячом своей команды в первой игре.

Во второй сорокапятиминутке андоррская команда, казалось, успокоила игру. Но огня встречи решил добавить арбитр, удалив на 69-й минуте игрока Санты-Коломы Уго Силву Борац сразу же реализовал большинство – забил Себастьян Эррера.

Остаток второго тайма андоррцы просто отбивались. Боснийцы забили второй раз на 88-й минуте благодаря удару Перича. Лишь одного гола не хватило Борацу для заветного камбэка – финальный свисток зафиксировал счет 2:0, который устраивал хозяев.

Таким образом Санта-Колома вышла во второй раунд квалификации Лиги конференций 2025/26. Там они сыграют против житомирского Полесья. Первый матч между украинской командой и андоррцами состоится уже 24 июля.

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