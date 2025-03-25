Сборная Ирана сыграла вничью с Узбекистаном (2:2) в Тегеране и тем самым гарантировала себе выход на чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде. Эти страны стали автоматическими участниками ЧМ.

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Ранее путёвки на турнир завоевали Япония и Новая Зеландия. Таким образом, уже известны 6 из 48 участников будущего турнира. Чемпионат мира стартует 11 июня 2026 года, а финальный матч пройдет 19 июля в США.

Напомним, что Иран является союзником России в войне против Украины. Именно он поставляет стране-террористу дроны-камикадзе Shahed 136.

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