Копа Америка-2020: определился регламент турнира

КОНМЕБОЛ определился с регламентом и возможным местом проведения Копа Америка-2020.

Главный футбольный орган Южной Америки КОНМЕБОЛ до сих пор не определился с местом проведения Копа Америка 2020 года, но было решено, что это будет 2 государства, сообщает официальный сайт CONMEBOL.

Месси официально возвращается в сборную Аргентины – заявка "альбиселестес" на матчи с Марокко и Венесуэлой

Накануне состоялась встреча руководства футбольного союза в Майами, на которой были решены технические моменты и был установлен регламент:



1. 12 команд: 10 представителей КОНМЕБОЛ и 2 приглашены сборные;

2. 2 группы по 6 команд. Все матчи одной группы будут проводится в одной стране;

3. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала;

4. Четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут в одной из принимающих стран.

"Фернандиньо тоже оказывается в похожей ситуации", – Неймар расстроен критикой из-за поражений сборной Бразилии

Также одной из утвержденных новых идей является то, чтобы две принимающие страны находились далеко друг от друга.



У футбольного руководства было несколько вариантов, в которые входили даже не южноамериканские страны: Россия, США, Китай.



Одним из основных вариантов места проведения турнира является дуэт Аргентины с Колумбией.