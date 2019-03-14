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Копа Америка-2020: определился регламент турнира

15:03 8 Читати українською
Копа Америка-2020: определился регламент турнира
Копа Америка-2020 / conmebol.com

КОНМЕБОЛ определился с регламентом и возможным местом проведения Копа Америка-2020.

Главный футбольный орган Южной Америки КОНМЕБОЛ до сих пор не определился с местом проведения Копа Америка 2020 года, но было решено, что это будет 2 государства, сообщает официальный сайт CONMEBOL.

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Накануне состоялась встреча руководства футбольного союза в Майами, на которой были решены технические моменты и был установлен регламент:

1. 12 команд: 10 представителей КОНМЕБОЛ и 2 приглашены сборные;
2. 2 группы по 6 команд. Все матчи одной группы будут проводится в одной стране;
3. По четыре лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала;
4. Четвертьфинал, полуфинал и финал пройдут в одной из принимающих стран.

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Также одной из утвержденных новых идей является то, чтобы две принимающие страны находились далеко друг от друга.

У футбольного руководства было несколько вариантов, в которые входили даже не южноамериканские страны: Россия, США, Китай.

Одним из основных вариантов места проведения турнира является дуэт Аргентины с Колумбией.

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