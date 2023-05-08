Лига чемпионов 2022/23, футзал. Финал

Пальма – Спортинг Лиссабон – 1:1 (пенальти 5:3)

Голы: Ривильос, 14 – Зики, 33

Судьба финала футзальной Лиги чемпионов 2022/23 решилась в серии пенальти. Испанская Пальма сыграла первый сезон в этом турнире, и сразу стала обладателем трофея. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как это было.

В финал 4-х, который был сыгран на Мальорке, пробились местная Пальма, испанские Бенфика и Спортинг, а также бельгийский Андерлехт. В полуфинале Спортинг легко разбил Андерлехт (7:1), а Пальма в боевом поединке обыграла Бенфику (4:3).

Для Пальмы это, разумеется, был первымй финал ЛЧ в истории клуба. Спортинг 7 раз играл в финале (шестой раз за последние 7 лет!), 2 из которых выиграл. Лиссабонцы могли стать первым трехкратным победителем турнира, который представляет не Испанию, но "львы" потерпели неудачу.

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На 14-й минуте финала Пальма повела в счете. Решающая роль в голе принадлежит вратарю испанцев (!) – Луан прошел через всю площадку, упал, но Ривильос, который был рядом, отправил мяч в сетку. Кипер продолжил свой бенефис, несколько раз спасая Пальму от пропущенного мяча. В частности, дважды Луан переводил мяч в каркас ворот. Но после перерыва и он был бессилен – Зики буквально с метра технично сравнял счет.

Больше голов не было – как в основное время, так и в экстра-тайме, хотя однажды стойка спасла Спортинг. Игра перешла в серию пенальти, во время которой не обошлось без стычки, итогом которой стали две красные карточки. В лотерее тот же Луан стал автором единого сейва, а Ривильос, открывший счет в финале, реализовал решающий удар. 5:3 – Пальма впервые в своей истории выиграла футзальную ЛЧ, а Спортинг проиграл второй подряд финал и пятый из семи в целом.

В матче за третье место триумфовала Бенфика, обыгравшая Андерлехт со счетом 4:3. Португальцы завоевали бронзовые награды.

К слову, розыгрыш футзальной ЛЧ 2022/23 был представлен и командой из Украины. Ивано-франковский Ураган занял второе место в группе А элит-раунда, пропустив на первую позицию и финал четырех как раз Спортинг, который обыграл украинскую команду со счетом 4:2.