Новая Зеландия уверенно прервала свою длительную серию без выступлений на чемпионатах мира.

ЧМ-2026, финал отбора ОФК

Новая Каледония – Новая Зеландия – 0:3

Голы: Боксолл, 61, Барбарусес, 66, Джаст, 80

До сих пор Океания не имела прямой путевки на Мундиаль, а последний раз прорваться сквозь плей-офф межконтинентального отбора Новой Зеландии удавалось аж в 2010 году. Впрочем, расширение финальной части ЧМ до 48 участников подарило этому региону одно гарантированное место.

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Новая Зеландия выглядела очевидным фаворитом в матче против Новой Каледонии. Статистика очных встреч была тотально в пользу "Олл Уайтс" – 7 побед, одна ничья, одно поражение, общий счет 20:5.

Прогнозы подтвердились и на этот раз. Новая Каледония выдержала первый тайм, но после перерыва пропустила 2 удара за 5 минут. Под занавес встречи Элайджа Джаст завершил качественную комбинацию и поставил точку – 3:0. Новая Зеландия стала пятым участником ЧМ-2026 после Японии и тройки хозяев (США, Канада, Мексика). Новая Каледония еще будет иметь шанс в межконтинентальном плей-офф.

Напомним, что в июне этого года Новая Зеландия сыграет против сборной Украины на товарищеском турнире в Канаде.

SEE YOU IN ‘26 pic.twitter.com/PiCofS1bVn — New Zealand Football (@NZ_Football) March 24, 2025

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