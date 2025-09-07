Определился первый участник ЧМ-2026 от Африки – эта сборная стала главной сенсацией прошлого розыгрыша
Список участников чемпионата мира 2026 года продолжает наполняться новыми именами.
Марокко стало первой африканской и 17-й в целом сборной, которая гарантировала себе участие в ближайшем Мундиале.
"Атласские львы" выиграли все 6 стартовых матчей своей группы отбора с общим счетом 19:2. Марокканцам повезло, что в их секстет попала Эритрея, которая снялась с квалификации еще до начала. Подопечные Валида Реграги сыграют в группе на 2 тура меньше, поэтому раньше успели математически гарантировать себе выход на Мундиаль, чем другие африканские гранды.
Напомним, Марокко было главной сенсацией ЧМ-2022 в Катаре, став первой в истории африканской сборной, которая дошла до полуфинала. Мундиаль 2026 года станет для "Атласских львов" третьим подряд – это рекордная серия команды.
