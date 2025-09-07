Марокко стало первой африканской и 17-й в целом сборной, которая гарантировала себе участие в ближайшем Мундиале.

"Атласские львы" выиграли все 6 стартовых матчей своей группы отбора с общим счетом 19:2. Марокканцам повезло, что в их секстет попала Эритрея, которая снялась с квалификации еще до начала. Подопечные Валида Реграги сыграют в группе на 2 тура меньше, поэтому раньше успели математически гарантировать себе выход на Мундиаль, чем другие африканские гранды.

Напомним, Марокко было главной сенсацией ЧМ-2022 в Катаре, став первой в истории африканской сборной, которая дошла до полуфинала. Мундиаль 2026 года станет для "Атласских львов" третьим подряд – это рекордная серия команды.

Morocco are the first African nation to qualify for #FIFAWorldCup 26!#WeAre26 pic.twitter.com/n1AI0wMeqy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025

Uruguay, Colombia, Paraguay, and Morocco are the latest teams to book their place at the World Cup pic.twitter.com/XYK19fSJpp — B/R Football (@brfootball) September 5, 2025

