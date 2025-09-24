Расинг одолел Велес Сарсфилд во втором четвертьфинале Кубка Либертадорес-2025. Результат и обзор встречи смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Либертадорес-2025. 1/4 финала, Ответный матч.

Расинг – Велес Сарсфилд – 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Солари, 82

В первой игре Расинг оказался сильнее – тогда победу принес Адриан Мартинес. Атмосфера же на стадионе очень отличалась от довольно спокойной европейской – бешеные трибуны гнали обе команды вперед, бурно реагируя на моменты.

Первый тайм голов не подарил, хотя отличиться мог Солари, но его удар попал в дальнюю штангу. Нападающий еще не один раз угрожал воротам Велеса, который большую часть первого тайма отбивался. Во втором тайме активизировались и гости, а Мачука вообще едва не забил – вратарь сумел поймать мяч уже на линии ворот. Победу же вырвал Расинг: после вбрасывания из аута Рохас прострелил с левого фланга, а Солари легко замкнул дальнюю штангу – 1:0!

Этот гол так и остался единственным во встрече, поэтому в полуфинал Кубка Либертадорес вышел именно Расинг. Другие участники 1/2 финала турнира будут определены 25 и 26 сентября.