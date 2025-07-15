Лига чемпионов 2025/26, квалификация, первый раунд, ответный матч

Хамрун – Жальгирис – 2:0 (3:0 после пенальти)

Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41

Удаления: Раденович, 114 (вторая желтая)

Луческу посетил товарищескую игру Динамо против его первой команды в качестве тренера (ФОТО)

В первом матче Жальгирис уверенно одолел Хамрун со счетом 2:0, хотя и оставил сопернику шансы на камбэк в ответном матче. Поэтому во втором поединке мальтийцы с первых минут включили высокий прессинг, пытаясь перехватить инициативу.

Усилия Хамруна не были напрасными – в последние десять минут первого тайма команда сумела забить дважды и сравнять счет по сумме двух матчей. Сперва Серинь Тиун после роскошного навеса пробил головой низом под левую штангу. Впоследствии Джозеф Мбонг воспользовался пространством и точно пробил в правую девятку – 2:0! На перерыв команды ушли при этом счете.

Вторая половина встречи началась под контролем Хамруна, однако, несмотря на натиск и владение мячом, забить не удавалось. Несмотря на усилия обеих команд, до завершения основного времени счет не изменился, поэтому поединок перешел в овертайм. Однако они также не определили победителя, поэтому судьбу противостояния решала серия послематчевых пенальти, которая очень затянулась... Всего команды нанесли 28 ударов, 7 из которых оказались неточными! Однако более хладнокровными оказались игроки Хамруна. Окончательный счет – 11:10 по пенальти в пользу мальтийцев.

Динамо расписало ничью с Корвинулом – "травмированный" Тымчик сломал соперника и спровоцировал драку