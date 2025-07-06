Евро-2025 среди женщин, 2-й тур

Норвегия – Финляндия – 2:1

Голы: Нюстрем, 3 (аг.), Грэм-Хансен, 84 – Севениус, 32

Швейцария – Исландия – 2:0

Голы: Ройтелер, 3, Пилигрим, 84

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В матче второго тура Евро-2025 сошлись команды, которые победили в стартовых поединках группы А. Тогда, напомним, норвежки одолели хозяек турнира – сборную Швейцарии (2:1), а Финляндия вырвала минимальную победу над Исландией (1:0). Учитывая турнирную ситуацию и то, что победитель очной встречи гарантировал себе выход в 1/4 финала, борьба на поле была крайне напряженной.

Счет был открыт довольно быстро – уже на 3-й минуте после прострела с правого фланга защитница сборной Финляндии Ева Нюстрем срезала мяч в собственные ворота. Забив, сборная Норвегии ожидаемо отошла к своим воротам, выбрав более осторожную модель игры. Этим, собственно, и воспользовалась Финляндия: на 32-й минуте, после ошибки игрока Барселоны Каролин Грэм-Хансен, хавбек Оона Севениус подхватила мяч у линии штрафной и роскошным ударом попала в дальнюю "девятку".

Второй тайм проходил значительно осторожнее, чем первая половина встречи. На команды давила ответственность за результат и стремление действовать осторожно преобладало. Но в конце матча Каролин Грэм-Хансен исправилась за свою ошибку в первом тайме и точным ударом на 84-й минуте принесла скандинавкам победу.

Во втором матче группы хозяйки турнира принимали сборную Исландии, и обе команды играли только на победу, ведь ничья оставляла лишь призрачные шансы обеим командам на выход в плей-офф. Первый тайм запомнился незасчитанным голом Свени Фолмли, который отменили после просмотра VAR, а также грубой игрой исландок – в их пассиве три желтые карточки за первую половину встречи. Всего на две команды за первый тайм было нанесено лишь один удар в створ ворот.

Вторая половина также проходила преимущественно в борьбе с минимумом острых моментов. Швейцария давила, но до по-настоящему опасных эпизодов дело почти не доходило. Впрочем, на 76-й минуте форвард Айнтрахта Жеральдин Ройтелер после обрезки сборной Исландии в центральной зоне вышла один на один с голкипером гостей и спокойно отправила мяч в сетку. В заключительные минуты Швейцария пыталась закрепить преимущество – в частности, после удара Ванделера мяч попал в перекладину. А на 90-й минуте Алая Пилигрим установила окончательный счет – 2:0. Закономерная победа сборной Швейцарии.

После матчей 2-го тура ситуация в группе следующая: Норвегия – в плей-офф, Швейцария и Финляндия разыграют путевку в 1/8 финала, Исландия – выбывает из Евро-2025.

Турнирная таблица группы А выглядит следующим образом:

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