Азиатская ЛЧ, 1/2 финала

Аль-Хиляль – Аль-Ахли – 1:3

Голы: Аль-Давсари, 42 – Фирмино, 9, Тоуни, 27, Аль-Брикан, 90+7

На 86-й минуте Франк Кессье (Аль-Ахли) не реализовал пенальти

Аль-Ахли под руководством экс-тренера Зальцбурга Матиаса Яйсле прошел Аль-Хиляль и вышел в финал азиатской Лиги чемпионов. Команда, занимающая четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, одержала эту победу с помощью экс-звезд АПЛ.

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Так, голы Роберто Фирмино и Айвена Тоуни дали Аль-Ахли перевес в два мяча уже к середине первого тайма. Салем Аль-Давсари перед самым перерывом смог отквитать один мяч, но во втором тайме Эдуар Менди и его партнеры по обороне отыграли очень надежно. В конце концов номинальные гости забили третий мяч в компенсированное время, хотя могли сделать это гораздо раньше – на 86-й минуте Франк Кессье не реализовал пенальти.

Второй финалист азиатской ЛЧ определится по итогам матча Аль-Наср – Кавасаки Фронтале.

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