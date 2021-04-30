Хавбек Челси Н'Голо Канте лучше всех проявил себя в первых матчах полуфинала Лиги чемпионов.

Француз одержал победу в голосовании за игрока недели, информирует официальный сайт УЕФА.

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Канте опередил Бензема, де Брюйне и Ди Марию. Полузащитник Челси в матче против Реала (1:1) не отличился ни одним результативным действием, но выполнил невероятный объем работы. Фанатам этого оказалось достаточно, чтобы проголосовать чемпиона мира.

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Напомним, ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе – 4 и 5 мая.

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