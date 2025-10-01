ФИФА определил лучшего игрока матча между Украиной и Панамой на чемпионате мира U-20.

Геннадий Синчук стал лучшим игроком во встрече сборной Украины U-20 против сверстников из Панамы (1:1). Об этом сообщает УАФ.

Гол Синчука с пенальти в видеообзоре матча чемпионата мира U-20 Панама – Украина – 1:1

Украинский полузащитник Монреаля получил награду от ФИФА.

Несмотря на такую хорошую новость, Синчук пропустит третий тур из-за перебора желтых карточек. На 90+3-й минуте Геннадий получил необязательное предупреждение, поэтому не сыграет против сборной Парагвая 3 октября.

Украина U-20 не удержала победу над Панамой на ЧМ-2025 – две попытки удалить украинцев, "сине-желтые" почти в плей-офф