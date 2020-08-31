Команды Второй лиги уже привычно разделены на 2 группы – А и Б. В группе А выступать 14 клубов, тогда как в группе Б – 13, информирует официальный сайт ПФЛ.

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В группу А попали: Карпаты Галич, Чайка, Рубикон, Чернигов, Карпаты, Эпицентр, Калуш, Волынь-2, Нива В, Оболонь-2, Ужгород, Диназ и Буковина. В группе Б будут выступать: Черкащина, Днепр, Металл, Кривбасс, Реал Фарма, Никополь, МФК Металлург, Победа, Балканы, Николаев-2, Энергия, Таврия-Симферополь и Яруд.

Отметим, что уже в первом туре состоится обновленное украинское дерби – к Днепру в гости пожалует Металл. Карпаты начнут сезон матчем с Подольем, а Кривбасс встретится с Реал Фарма. Базовая дата проведения тура – 6 сентября.

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