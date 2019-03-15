Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы – Динамо прекратило борьбу за трофей

Завершилась стадия 1/8 финала Лиги Европы 2018/19, по итогам которой стали известны все четвертьфиналисты турнира.

Борьбу за победу в Лиге Европы 2018/19 продолжат только 8 команд из 6-ти стран. Ими стали Челси (Англия), Наполи (Италия), Вильярреал (Испания), Валенсия (Испания), Арсенал (Англия), Айнтрахт (Германия), Славия (Чехия) и Бенфика (Португалия).

Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала

Динамо прекратило борьбу за трофей после болезненного поражения от Челси (0:8 по сумме двух матчей). Шахтер вылетел из Лиги Европы еще на стадии 1/16 финала, уступив Айнтрахту (2:2, 1:4).

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится 15 марта в швейцарском Ньоне. Начало в 14:00 по киевскому времени. Сеяных/несеяных команд на этой стадии турнира не будет, а представители одной страны смогут сыграть между собой. Сразу после определения пар четвертьфиналистов будет проведена жеребьевка стадии 1/2 финала.

Финал Лиги Европы 2018/19 состоится 29 мая в Баку.