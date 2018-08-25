Определились все соперники женской сборной Украины по футзалу на Евро-2019

Стали известны все участники основного раунда отбора к континентальному первенству по футзалу среди женских сборных.

Соперниками "сине-желтых" стали Казахстан, Венгрия, а также победитель группы С предварительного раунда. В ней первое место заняла команда Беларуси, которая победила сборную Армении (5:2) и сыграла вничью с командой Молдовы (3:3).

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Группа 1: Испания, Италия, Румыния, Польша.

Группа 2: Россия, Словения, Хорватия, Швеция.

Группа 3: Казахстан, Украина, Венгрия, Беларусь.

Группа 4: Португалия, Сербия, Чехия, Финляндия.

Матчи основного раунда состоятся 11-16 сентября. В финальную стадию попадут четыре победителя групп основного раунда, сообщает официальный сайт ФФУ.

Отметим, что поединки группы 3 основного раунда отбора пройдут в Украине.

Первый в истории чемпионат Европы по футзалу среди женщин состоится 14-17 февраля 2019.