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Определились все полуфиналисты Золотого Кубка КОНКАКАФ

08:50 97 Читати українською
Определились все полуфиналисты Золотого Кубка КОНКАКАФ
США – Кюрасао, 1 июля, Золотой Кубок КОНКАКАФ

США и Ямайка составили компанию Мексике и Гаити на стадии 1/2 финала турнира.

Золотой Кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала

Ямайка – Панама – 1:0

Гол: Меттокс, 74 (пен.)

США – Кюрасао – 1:0

Гол: Маккени, 25

Обе встречи завершились минимальными победами одной из команд. Сначала Ямайка вырвала победу в Панамы благодаря точному удару форварда Даррена Меттокса с пенальти.

Золотой кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика и Гаити драматично вышли в полуфинал

А через несколько часов к "регги-бойз" присоединились и США, хотя скромная сборная Кюрасао создала немало проблем "звездно-полосатым". Откровенный фаворит встречи забил всего один гол – одноклубник Евгения Коноплянки Уэстон Маккени замкнул подачу новичка Челси Кристиана Пулишича и вывел свою команду в следующую стадию соревнований.

Полуфинальные пары турнира сформировались следующим образом: Гаити – Мексика (3 июля) и Ямайка – США (4 июля). Решающий матч Золотого Кубка КОНКАКАФ состоится 8 июля.

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Мир США США Ямайка Ямайка Панама Панама КОНКАКАФ
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