Известны все команды, которые сыграют в полуфинале Клубного ЧМ-2025.

Реал одержал очередную победу на турнире в зрелищном матче с Боруссией Д. Таким образом "сливочные" забрали последнюю путевку в полуфинал Клубного ЧМ-2025.

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Кроме Реала, ранее в полуфинал вышли Челси, Флуминенсе и ПСЖ.

Полуфинальные пары:.

Флуминенсе – Челси

ПСЖ – Реал

Челси и Флуминенсе сыграют 8 июля в 22:00 по киевскому времени. Встреча между ПСЖ и состоится 9 июля. Финал Клубного ЧМ-2025 запланирован на 13 июля.

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