Определились все полуфиналисты Клубного ЧМ-2025 – Лунин узнал соперника
6 июля 01:05 - Читати українською
Известны все команды, которые сыграют в полуфинале Клубного ЧМ-2025.
Реал одержал очередную победу на турнире в зрелищном матче с Боруссией Д. Таким образом "сливочные" забрали последнюю путевку в полуфинал Клубного ЧМ-2025.
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Кроме Реала, ранее в полуфинал вышли Челси, Флуминенсе и ПСЖ.
Полуфинальные пары:.
Флуминенсе – Челси
ПСЖ – Реал
Челси и Флуминенсе сыграют 8 июля в 22:00 по киевскому времени. Встреча между ПСЖ и состоится 9 июля. Финал Клубного ЧМ-2025 запланирован на 13 июля.
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