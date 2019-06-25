toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Определились все полуфиналисты Евро-2019 U-21

00:30 44 Читати українською
Определились все полуфиналисты Евро-2019 U-21
Определились все полуфиналисты Евро-2019 U-21

На молодежном чемпионате Европы, который проходит в Италии, завершились матчи группового этапа.

Ничья в матче 3-го тура в группе С позволила Румынии и Франции стать последними участниками плей-офф, оставив за бортом турнира хозяев – команду Италии.

Евро-2019 U-21: Франция и Румыния сыграли вничью и стали последними полуфиналистами турнира, оставив за бортом Италию

В полуфинал пробились победители своих групп: Испания, Германия и Румыния, к которым присоединилась Франция, которая стала лучшей среди команд, занявших вторые места.

Отметим, что полуфиналы состоятся в четверг, 27 июня. Сборная Германии сыграет против Франции, а Испания встретится с Румынией.

blog_ava
Рудько покинул Динамо и перешел в Пафос
24 июня
716
Теги
Мир Германия U-21 Германия U-21 Испания U-21 Испания U-21 Чемпионат Европы U-21 Франция U-21 Франция U-21 Евро-2019 U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук