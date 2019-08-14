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Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2019/20

00:15 237 Читати українською
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2019/20
ФК Брюгге

Завершились поединки ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Киевское Динамо не смогло справиться с бельгийским Брюгге, проиграв на выезде (0:1) и сыграв вничью дома (3:3), и продолжит выступления в Лиге Европы.

Динамо свело матч с Брюгге к феерической ничьей и вылетело из Лиги чемпионов

Пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

Путь чемпионов

Динамо Загреб – Русенборг

ЧФР – Славия

Янг Бойз – Црвена Звезда

АПОЭЛ – Аякс

Путь представителей лиг:

ЛАСК – Брюгге

Олимпиакос – Краснодар

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Первые матчи решающего раунда квалификации плей-офф Лиги чемпионов состоятся 20-21 августа.

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