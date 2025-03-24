Криштиану Роналду может встретиться в финале с Килианом Мбаппе или Ямином Ламалем.

Германия прошла Италию и сыграет в полуфинале с Португалией, которая расправилась в дополнительное время с Данией. В другом полуфинале встретятся между собой Испания и Франция. "Фурия роха" выбила Нидерланды в серии пенальти, а французы прошли Хорватию.

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Напомним, что полуфинальная стадия будет состоять из одного матча. Также в Лиге наций предусмотрен матч за третье место.

Полуфиналы Лиги наций:

Германия – Португалия

Испания – Франция

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