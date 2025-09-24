По результатам матчей стало известно, кто из команд пробился в стадию 1/8 финала Кубка Украины.

В среду, 24 сентября, завершился очередной этап Кубка Украины, по итогам которого определились участники следующей стадии.

Полесье разгромно проиграло Руху и вылетело из Кубка Украины – Бущан в дебютном матче пропустил три гола

Самым результативным матчем стало противостояние Нивы В и Горняка-Спорта (7:0). Из пяти представителей любительской лиги пробиться в 1/8 финала удалось только Агротех из Тышевки. Клуб стал первой любительской командой в истории, которой покорилось это достижение.

Судьба матча Кривбасса и Чернигова до сих пор не решена. Криворожане победили черниговский клуб в серии пенальти (1:1, по пен 3:1). Правда, Кривбасс нарушил регламент по количеству легионеров на поле одновременно – выпустили на замену восьмого иностранца при разрешенной квоте в семь. Официально об исключении Кривбасса еще не объявляли.

Участники 1/8 финала Кубка Украины:

Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Нива В, Локомотив, Агротех, Ингулец, Агробизнес, Лесное, Нива Т, Феникс-Мариуполь, Буковина, ЛНЗ, Виктория, Рух, Чернигов/Кривбасс.

