Главный тренер закарпатцев Василий Кобин рассказал, когда команда выйдет из отпуска и с кем сыграет первый матч в новом году.

"11 января Минай выйдет из отпуска. В этот день футболисты пройдут тщательное медицинское обследование. Первый сбор мы проведем в Ужгороде. Он продлится 10 дней. За это время мы сыграем два спарринга – с венгерскими клубами Кишварда и Дебрецен.

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А 23 января мы отправимся в Турцию. Там будем готовиться по 6 февраля включительно. За это время мы хотим сыграть 5 контрольных матчей. Если будет еще один соперник – мы не откажемся от хорошего спарринга", – сказал Кобин в комментарии изданию SportArena.

Напомним, на зимнюю паузу закарпатская команда ушла на 11-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 10 очков.

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