Определились пары 1/4 финала Кубка Испании – два дерби и непростой экзамен для Барселоны
16:23 - Читати українською
Состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Испании 2020/21.
Слепой жребий подарил два дерби – cевильское и левантийское, а Барселоне придется встретиться с Гранадой, которая в Примере претендует на зону еврокубков.
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Пары 1/4 финала Кубка Испании:
Гранада – Барселона;
Бетис – Атлетик;
Леванте – Вильяреал;
Альмерия – Севилья.
Добавим, что эта стадия Кубка Испании состоит из одного матча, даты проведения – 2,3,4 февраля.
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