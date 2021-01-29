Слепой жребий подарил два дерби – cевильское и левантийское, а Барселоне придется встретиться с Гранадой, которая в Примере претендует на зону еврокубков.

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Пары 1/4 финала Кубка Испании:

Гранада – Барселона;

Бетис – Атлетик;

Леванте – Вильяреал;

Альмерия – Севилья.

Добавим, что эта стадия Кубка Испании состоит из одного матча, даты проведения – 2,3,4 февраля.

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