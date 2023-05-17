Во вторник, 16 мая, первым финалистом ЛЧ 2022/23 стал Интер, который убедительно разобрался с земляками из Милана – 3:0 по сумме двух полуфинальных матчей.

Интер повторно переиграл Милан и вышел в финал Лиги чемпионов – нервный старт, уверенные голкиперы и класс "нерадзурри"

Итальянская команда финишировала второй в квартете B группового турнира, набрав 10 очков. Интер пропустил на первое место Баварию, но опередил Барселону и Викторию. В плей-офф "нерадзурри" поочередно прошли Порту (1:0, 0:0), Бенфику (2:0, 3:3) и Милан (2:0, 1:0).

Для Интера это 6-й финал в истории клуба – миланский клуб трижды выиграл трофей и дважды проиграл в решающем матче. Последний раз "нерадзурри" играли в финале Лиги чемпионов в 2010 году – тогда команда под руководством Жозе Моуринью обыграла Баварию.

Вторым финалистом 17 мая стал Манчестер Сити.. Команда Хосепа Гвардиолы разобралась с Реалом на Этихаде, выбив победителя ЛЧ из турнира. Для "горожан" это будет только второй финал в истории клуба – в сезоне 2020/21 Ман Сити проиграл Челси (0:1).

Манчестер Сити в группе финишировал первым, опередив Боруссию Д, Севилью и Копенгаген. В матчах "на вылет" команда Хосепа Гвардиолы обыграла РБ Лейпциг (1:1, 7:0), Баварию (3:0, 1:1) и Реал (1:1, 4:0). В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "горожане" еще не потерпели ни одного поражения.

Соответственно, финальную пару ЛЧ составили Манчестер Сити и Интер. Такого финала в истории Кубка/Лиги чемпионов еще не было. Номинальным хозяином решающего поединка станет английский клуб.

Хосеп Гвардиола вышел в свой 4-й финал ЛЧ в статусе главного тренера. В последний раз Пеп, которого приглашали в Манчестер как раз ради победы в Лиге чемпионов, выигрывал этот трофей еще с Барселоной в 2011 году. Для Симоне Индзаги это первый еврофинал в карьере.

Финал Лиги чемпионов 2022/23 будет сыгран 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка, который был открыт в 2002 году и вмещает 75 тысяч болельщиков. Начало финального матча – в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов, уничтожив Реал в родных стенах – Мадрид пропустил четыре гола