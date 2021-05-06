Как известно, первая путевка в финал досталась Манчестер Сити, который в полуфинале дважды разобрался с французским ПСЖ (2:1, 2:0). В обоих поединках на поле выходил украинец Александр Зинченко. "Горожане" стали 9-м английским клубом, который вышел в финал самого престижного еврокубка, и 42-м финалистом Лиги/Кубка чемпионов в истории соревнований.

Челси вышел в финал Лиги чемпионов, легко переиграв Реал

Соперником команды Хосепа Гвардиолы в финале станет другая английская команда – Челси. Подопечные Томаса Тухеля выбили мадридский Реал (1:1 в Испании, 2:0 в Лондоне). Немецкий наставник вышел в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд – в кампании 2019/20 ПСЖ под его руководством уступил Баварии – 0:1. Таким образом, во второй раз за 3 года в решающем поединке самого престижного еврокубка встретятся две команды из Англии. Напомним, в 2019-м Ливерпуль обыграл Тоттенхэм со счетом 2:0.

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Финал ЛЧ 2020/21 состоится 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Начало игры – в 22:00 по Киеву. Номинальным хозяином поединка будет Ман Сити.

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