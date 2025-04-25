Определились финалисты юношеской Лиги чемпионов – Барселона сыграет против одноклубников украинцев
Определились финалисты юношеской ЛЧ. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".
Юношеская ЛЧ, полуфинал
Зальцбург U-19 – Трабзонспор U-19 – 1:2
Голы: Шустер, 84 – Туран, 73, Башкан, 89
Нереализованный пенальти: Лукич, 39
АЗ U-19 – Барселона U-19 – 0:1
Гол: Эрнандес, 7 (пен)
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Трабзонспор, который наделал шума на турнире, пробился в финал, обыграв Зальцбург. Австрийский клуб имел шанс выйти вперед еще в первом тайме, но Лукич не сумел реализовать пенальти. Судьба путевки решилась перед финальным свистком. Башкан принес своей команде победу. К слову, за первую команду Трабзонспора выступают украинцы – Сикан, Батагов и Зубков.
Во втором полуфинале встречались АЗ и Барселона. "Кулес" забили на первых минут с пенальти и сумели удержать победный счет до завершения матча.
Финал между Барселоной и Трабзонспором состоится в понедельник, 28 апреля. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.
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