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Определились финалисты Евро-2019 U-19

24 июля 23:07 80 Читати українською
Определились финалисты Евро-2019 U-19
Гонсалу Рамос / Фото официального сайта УЕФА

Стали известны две сборные, которые разыграют между собой трофей юношеского чемпионата Европы-2019.

Евро U-19 1/2 финала

Португалия – Ирландия – 4:0

Голы: Машаду, 31 Гонсалу Рамос, 45 + 2, 59, 90+6

Франция – Испания – 0:0 (3:4 по пен.)

В первом полуфинале португальцы камня на камне не оставили от сборной Ирландии. Героем встречи стал хавбек Бенфики Гонсалу Рамос, который отметился хет-триком и вырвался на первое место бомбардирской гонки первенства. Несмотря на разгромное поражение, островитяне могут гордиться собой – скромная по футбольным меркам Ирландия редко добирается до высоких стадий турниров в любой возрастной категории.

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А вот во втором матче дня зрители увидели настоящую битву. Французы и испанцы не хотели уступать ни одного клочка поля, поэтому им не хватило и 120 минут, чтобы определить лучшего. В серии послематчевых пенальти больше повезло пиренейцам – победа 4:3 и выход в финал, где их уже ждали соседи с полуострова.

Финальный матч между юношескими сборными Португалии и Испании состоится 27 июля в столице Армении – Ереване.

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