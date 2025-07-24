Евро-2025 среди женщин, 1/2 финала

Германия – Испания – 0:1 (в дополнительное время)

Гол: Бонмати, 113

Доминирование Испании в полуфинале было ощутимым – до перерыва "Фурия роха" владела мячом 78% игрового времени. Только за последние пять минут первого тайма испанки упустили четыре (!) верных шанса открыть счет. Германия играла на контратаках, и Бюль упустила хорошую возможность забить в самом начале игры.

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Во втором тайме Испания продолжила доминировать, но незадолго до финального свистка Вамзер едва не решила результат – с ее ударом не без труда справилась Ката Коль. Так игра перешла в дополнительное время.

Когда дело, казалось, идет к серии пенальти, Германия дала слабину. На 114-й минуте вышедшая на замену полузащитница Манчестер Сити Сидни Ломан,, ошиблась при передаче на своей половине поля – и Испания организовала быструю атаку: Кастильо сделала пас на Бонмати, которая с острого угла забила в ближний угол. В этом эпизоде были вопросы к голкиперу Германии Бергер, которая до этого отыграла безупречно.

Так финалист предыдущего Евро "бундестим" вылетел на стадии 1/2 финала. В решающем матче Испания сыграет с действующим чемпионом Европы сборной Англии. Финал состоится 27 июля.