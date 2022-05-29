Завершились поединки 42-го тура испанской Сегунды, в которых определилось, кто поднимется в классе или же сразится за последнюю путевку.

Сегунда 2021/22, 42-й тур

Алькоркон – Эйбар – 1:0

Гол: Сарфино, 90+1

Бургос – Жирона – 0:0

Вальядолид – Уэска – 3:0

Голы: Вайссман, 50, Плата, 52, Агуадо, 79

Легонес – Альмерия – 2:2

Голы: Гарсес, 9, Омеруо, 42 – Эли, 15, Садик, 53

Овьедо – Ибица – 3:2

Голы: Борха Санчес, 18, Бастон, 57, 90+5, (пен.)

Спортинг Хихон – Лас-Пальмас – 0:1

Гол: Виера, 37

Тенерифе – Картахена – 1:2

Голы: Шипчич, 64 – Ортуньо, 12, Буффарини, 22

Эйбар с Франом Солем сенсационно потерял прямую путевку в Ла Лигу, проиграв последней команде чемпионата – Алькоркону. Единственный гол во встрече был забит в компенсированное время, что означает, что "оружейники" сразятся за путевку в элитный дивизион чемпионата Испании в матчах плей-офф. Добавим, что Фран Соль провел на поле 60 минут, после чего был заменен.

Осер одолел Сент-Этьен в звездном сражении за выживание – фанаты устроили ад после серии пенальти

Вальядолид воспользовался осечкой прямого конкурента, разбив Уэску (3:0). Это позволило клубу Роналдо набрать 81 очко, обогнать Эйбар (у которого 80 пунктов) и занять второе место в первенстве. Лидером чемпионата осталась Альмерия, которая расписала результативную ничью с Леганесом (2:2) "Красно-бело-синие" также набрали 81 балл, обогнав Вальядолид только по дополнительным показателям.

Таким образом, за последнюю путевку в матчах плей-офф сразятся четыре коллектива: Эйбар, Лас-Пальмас, Тенерифе и Жирона. Очень не повезло экс-клубу Лунина Овьедо – шестая Жирона обогнала их только из-за лучшей разницы мячей (на один меньше пропущенных).

Ноттингем Форест со скандалом выиграл самый дорогой матч мира – упоминание об Украине и автогол за 135 млн фунтов