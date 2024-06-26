Сборная Бельгии после ничьи с Украиной (0:0) квалифицировалась в следующий раунд и узнала с кем сыграет в 1/8 финала Евро-2024.

Подопечные Доменико Тедеско сумели финишировать на втором месте в своей группе, опередив Украину и Словакию.

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В 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгии встретится с Францией. Эта встреча запланирована на 1 июля. Стоит заметить, что бельгийцы и французы попали в самую тяжелую сетку, где придется противостоять топовым командам. Испания и Португалия еще ждут имена своих соперников, а вот Германия сыграет против Дании.

Напомним, что Бельгия и Франция встречались в полуфинале ЧМ-2018. Тогда команда Дешама одержала победу. Единственный гол забил Самуэль Умтити.

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