Спортивный директор УПЛ Максим Степаненко рассказал, будут ли проводить в этом сезоне Суперкубок.

"Еще в конце прошлого сезона на заседании УПЛ все клубы единогласно приняли решение не проводить Суперкубок Украины.

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Это связано с интересами нашей олимпийской сборной и учитывая текущую ситуацию в стране", – сказал Степаненко в комментарии Українському футболу.

Напомним, в 2022-м и 2023-м годах матч за Суперкубок Украины не проводился из-за войны. В мае вице-президент УАФ Александр Шевченко заявлял, что новая команда Андрея Шевченко рассматривает разные варианты проведения матча, а к процессу непосредственно привлечен Сергей Ребров как куратор института сборных.

К слову, олимпийская сборная Украины будет играть матчи группового этапа футбольного турнира на Олимпиаде во Франции 24, 27 и 30 июля. Финальный матч состоится на 9 августа. Ранее старт сезона 2024/25 в Украине был запланирован на 27 июля – именно в этот день планировали разыграть Суперкубок. Согласно окончательному расписанию новый чемпионат стартует 3 августа.

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