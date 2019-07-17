Определилась дата, когда Setanta может получить лицензию в Украине

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский рассказал, когда ирландский канал Setanta получит лицензию на трансляции в Украине.

"Сейчас контент телеканала анализируется специалистами контрольно-аналитического управления Национального совета на предмет соответствия требованиям законодательства Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

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Решение насчет вещателя может быть принято членами Национального совета в течение июля. Уже известна дата рассмотрения вопроса – 25 июля", – поделился Костинский в комментарии Sportarena.

В случае положительного решения Setanta может получить лицензию на спутниковое вещание, лицензию на вещание через Интернет или будет внесена в список телеканалов, которые не требуют адаптации (телеканал Евросоюза).

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Ранее сообщалось, что Setanta начнет работу в Украине 1 августа и будет доступна по всем технологиям – кабельным, IPTV, DTH, ОТТ-платформам.