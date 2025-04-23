Определена судьба Суперкубка Украины этого года – известна базовая дата старта следующего сезона УПЛ
Участники украинской Премьер-лиги провели видеозаседание, на котором обсудили план-календарь нового сезона 2025/26.
Клубы предварительно ознакомились с проектом, подготовленным рабочей группой, и выразили согласие на отказ от проведения Суперкубка Украины, сообщает пресс-служба УПЛ.
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Также согласовано, что старт чемпионата состоится 2 августа – эта дата станет базовой для первого тура.
После финальных консультаций между клубами УПЛ окончательный вариант календаря будет вынесен на утверждение Исполкома УАФ.
В то же время новый сезон начнется уже с активного участия украинских команд в квалификационных раундах еврокубков. Чемпион страны стартует в Лиге чемпионов со второго раунда, обладатель Кубка или вице-чемпион – в Лиге Европы с первого, а еще две команды будут бороться в Лиге конференций уже с конца июля.