Клубы предварительно ознакомились с проектом, подготовленным рабочей группой, и выразили согласие на отказ от проведения Суперкубка Украины, сообщает пресс-служба УПЛ.

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Также согласовано, что старт чемпионата состоится 2 августа – эта дата станет базовой для первого тура.

После финальных консультаций между клубами УПЛ окончательный вариант календаря будет вынесен на утверждение Исполкома УАФ.

В то же время новый сезон начнется уже с активного участия украинских команд в квалификационных раундах еврокубков. Чемпион страны стартует в Лиге чемпионов со второго раунда, обладатель Кубка или вице-чемпион – в Лиге Европы с первого, а еще две команды будут бороться в Лиге конференций уже с конца июля.

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