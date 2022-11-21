Магнус Карлсен и Хикару Накамура разыграли эту партию в 2017 году.

Несколько дней назад Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в рекламной кампании Louis Vuitton, их совместное фото уже стало легендарным. Культовый фотограф Энни Лейбовиц зафиксировала сосредоточенных Месси и Роналду за шахматной партией. Правда, вместо доски они использовали чемодан, который и рекламирует модный бренд.

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Как оказалось, фигуры на доске не были расставлены в случайном порядке. Поклонники шахмат определили партию, которая была запечатлена на фото. Роналду и Месси смотрят на позицию из партии Магнуса Карлсена и Хикару Накамуры, сыгранной на турнире Norway Chess в Ставангере в 2017 году. Об этом сообщил гроссмейстер Петер-Хайне Нильсен, секундант Карлсена.

Сам чемпион мира прокомментировал публикацию в Твиттере: "Второе по значимости противостояние нашего времени подражает первому".

Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest https://t.co/9ncVVgUnzs — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 19, 2022

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