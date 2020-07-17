Определен матч Первой лиги, в котором дебютирует система VAR

Украинская ассоциация футбола объявила судейские назначения на очередной тур Первой лиги.

В понедельник, 20 июля, состоится заключительный матч 25-го тура в Первой лиге, в котором Оболонь-Бровар будет принимать львовский Рух. Этот поединок станет первым в истории второго по силе дивизиона, в котором будут использовать систему VAR, сообщает официальный сайт УАФ.

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Главным арбитром назначена Екатерина Монзуль, а систему видеопомощи будет контролировать Виталий Романов.

Напомним, после 24-х туров Оболонь-Бровар занимает пятую строчку турнирной таблицы Первой лиги, набрав 45 очков. Рух с 44 пунктами идет шестым, имея одну игру в запасе.

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