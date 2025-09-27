"Это был плохой матч. Мы неудачно начали игру, мы плохо играли коллективно и в плане качества работы с мячом. Сегодня наше первое поражение, но все продолжается. Мы должны сделать выводы из того, что произошло, потому что это точно поможет нам в будущем. Но оправданий нет. Нам больно, как и болельщикам. Это было дерби, однако это заслуженное поражение.

Есть ли какие-то замечания по судье? Нет никаких. То, что произошло сегодня, не зависело от судейства, от любого его решения.

Сравнение с 0:5 от Барселоны во времена Моуринью? Именно это мы должны сделать, хотя я не хочу сравнивать наши команды, Тем не менее это наш первый сезон вместе. А теперь надо посмотреть, что нам нужно исправить.

Болельщикам хочу сказать, что во время формирования новой команды бывают тяжелые дни. Главное – это то, как мы реагируем на неудачи. Мы все еще на этапе строительства", – цитирует заявление Хаби Алонсо на пресс-конференции Marca.

Напомним, что следующий матч Реал проведет уже 30 сентября в игре против Кайрата в Лиге чемпионов.

