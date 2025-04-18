“Клубы, которые претендуют на выход в УПЛ, подписывают игроков и готовятся к новому сезону, но ни у кого нет стадиона, который отвечал бы требованиям УПЛ. Эпицентр – стадион не соответствует требованиям, Агробизнес – не соответствует, Кудривка – не соответствует. Металлист 1925. Но как тогда делить арену Левого Берега?

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Полтава – не отвечает, Буковина – не отвечает. Если харьковские команды понять можно, то как других пропускать? Опять будет цирк-шапито, гастроли постоянные. Кто с кем договорился, там и играет. Опять исключения будем делать", – сказал Вацко в эфире авторской программы Вацко Live.

Напомним, сейчас лидером Чемпионской группы Первой лиги является Эпицентр, в активе команды 35 очков после 16-ти туров чемпионата. По итогам сезона 2024/25 в элитный дивизион выходят команды, занявшие первое и второе место. Клубы, которые займут третье и четвертое место, смогут побороться за путевку в УПЛ с командами, которые заняли 13-е и 14-е место в высшем дивизионе.

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