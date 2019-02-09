"Опять Блохин фартовый", – легендарный тренер прокомментировал избрание Павелко в Исполком УЕФА

Экс-наставник Динамо и сборной Украины Олег Блохин прокомментировал избрание главы ФФУ Андрея Павелко в Исполком УЕФА.

Олег Блохин, который с другими легендами украинского футбола поддерживал Андрея Павелко на выборах в Исполком УЕФА, прокомментировал избрание главы ФФУ.

Павелко избран в Исполком УЕФА

"Опять Блохин фартовый. Я знаю. Я был спокоен, а все остальные волновались. Потом пришел президент – на нем лица не было", – рассказал Блохин в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, недавно Блохин получил должность в ФФУ. Экс-наставник сборной Украины будет работать сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола Федерации футбола Украины.

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