Как известно, еще в матче против Вереса 1 августа Мирча Луческу не присутствовал на тренерском мостике Динамо. Впоследствии стало известно, что румынскому специалисту сделали операцию – ему удалили кисту.

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По информации румынского портала Playtech, у Луческу была так называемая пилонидальная киста – мешочек с жидкостью, которая накапливалась вблизи копчика. Этот мешок с жидкостью может привести к заражению, что и заставило врачей провести операцию как можно скорее. Процедура длилась всего 8 минут.

Напомним, Мирча Луческу уже несколько матчей не может находиться на скамейке запасных из-за проблем со здоровьем. В частности, врачи запретили специалисту лететь вместе с командой на поединки против Фенербахче и Зари.

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