"Сначала все было очень непросто. Каждое утро за мной приезжали в отель, отвозили на тренировку и вечером привозили обратно. Опекали, как ребенка, ведь я ни слова не знал ни на французском, ни на английском. Тогдашний тренер Андерлехта Франк Веркаутерен немного говорил по-русски. Это был единственный человек, с кем я реально мог общаться.

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Он составил для меня список английских слов, знание которых могло помочь мне хоть как-то понимать тренировочный процесс. С этого понемногу и начался мой процесс изучения английского языка, который сейчас довольно успешно продолжается. Очень помогало и то, что всегда рядом был Олег Ящук, к которому при необходимости я мог обратиться в любую минуту. Мы с ним регулярно куда-то выезжали на ужин и, что поразительно, его всегда и везде в Брюсселе узнавали и приветствовали болельщики.

В общении с Компани, Веркаутереном, Ящуком я видел и реально понимал, что в клубе мне действительно рады, что мне дано время на адаптацию и команда действительно очень рассчитывает на меня. Морально это меня очень поддерживало и давало дополнительный стимул работать с максимальной самоотдачей, чтобы как можно быстрее и эффективнее влиться в коллектив", – приводит слова Михайличенко Команда№1 со ссылкой на Sport foot magazine.

К слову, Богдан перебрался в Андерлехта летом 2020 года, провел 27 матчей в составе команды во всех турнирах, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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